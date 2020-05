Zwischenfall in Leipzig: Verwirrter Mann verletzt Polizisten

Leipzig

Zwischenfall am Freitagnachmittag in der Riesaer Straße in Leipzig: Zeugen alarmierten kurz vor 14.30 Uhr die Polizei, weil dort ein offensichtlich verwirrter Mann für Aufsehen sorgte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 31-Jährige offenbar Wahnvorstellungen. Er habe wirr gesprochen und dies mit Personen, die gar nicht vor Ort waren, teilte Behördensprecher Alexander Bertram auf Anfrage der LVZ mit.

31-Jähriger leistet Widerstand

Eine Gefahr für andere Personen habe allerdings nicht bestanden. Als die herbeigeeilten Polizeibeamten den mit freiem Oberkörper umherlaufenden Mann kontrollieren wollten, eskalierte jedoch die Situation. Der womöglich psychisch Kranke habe erheblichen Widerstand geleistet und dabei einen der Polizisten verletzt. Der Beamte erlitt nach ersten Informationen eine so schwere Beinverletzung, dass er in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden musste.

Täter kommt in Psychiatrie

Der Täter kam nach Angaben der Polizei zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus. Ob er in der Vergangenheit bereits auffällig war oder aktuell in Behandlung ist, blieb vorläufig unklar. Zeugen berichteten, dass es am Rande des Polizeieinsatzes zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Demnach soll ein zweiter Streifenwagen bei der Anfahrt zum Tatort gegen ein geparktes Auto gekracht sein, wodurch Blechschaden entstanden sei. Offiziell bestätigt ist das bislang aber nicht.

Von F. D.