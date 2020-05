Armin Zarbock liest kostenlose Bösenachtgeschichten im Netz

Leipzig

Bis zur Normalität ist es noch ein weiter Weg, doch langsam bewegt sich das Leipziger Kulturprogramm aus der Corona-Starre. Wem bei einem Bühnenbesuch noch zu mulmig ist oder wer sein Geld zusammenhalten muss, für den hat Schauspieler Armin Zarbock eine düstere Offerte: Ab Montag liest er kostenlose „ Bösenachtgeschichten“ im Netz.

Das Projekt, so Zarbock, thematisiert die aktuelle Isolation des Lebens und eine nicht sichtbare, diffuse, aber sehr konkrete Bedrohung und die daraus resultierenden Sorgen, Ängste und deren Umgang damit. Das Besondere: Die Zuschauer können eigene Textvorschläge für die nächsten Online-Lesungen machen und außerdem während der am selben Tag aufgezeichneten Geschichte live mit Zarbock und untereinander chatten.

Zum Auftakt Edgar Allan Poe

Auf der Seite www.bösenachtgeschichten.de sind Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ab jeweils 22 Uhr rund 30-minütige Stories zu erleben, die nur einmal und in Echtzeit abrufbar sind und danach gelöscht werden. Zum Auftakt spricht der durch eigene Produktionen und die von Theaterturbine und Inselbühne bekannte Künstler Edgar Allan Poes „Die Maske des roten Todes“ – 1842 erschienen und nahe an der Aktualität: Poe beschreibt das Scheitern einer Gruppe von Privilegierten beim Versuch, sich vor einer Seuche in Sicherheit zu bringen.

Wer die freie Kulturszene unterstützen möchte, den bittet der für das Projekt vom Kulturamt geförderte Schauspieler um Spenden an den Leipziger Kulturfallschirm.

Am Dienstag übrigens tritt auch Zarbock live auf einer Bühne auf – in der von ihm und Kollegen kreierten Seifenoper-Improschau „Adolf Südknecht“ mit der aktuellen Staffel „Ostbesuch“, die den deutsch-deutschen Alltag 1958 spiegelt. Beginn ist 20 Uhr im Horns Erben, für Infos und Bestellungen geht man auf www.adolfsuedknecht.de.

