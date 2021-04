Leipzig

Faire Mode, Umweltbewusstsein und Verantwortung sowie bewusster Konsum – seit Montag läuft auch in Leipzig die „Fashion Revolution Week“, die ihren Schwerpunkt auf diese Punkte setzt. In Leipzig organisiert das Netzwerk „Leipzig handelt fair“ daher Aktionen und Veranstaltungen, größtenteils digital.

Mit der Fashion Revolution Week sollen große Fast Fashion Ketten oder konventionelle Labels aufgefordert werden, ihre Produktionsketten offenzulegen. Außerdem soll ihnen bewusst gezeigt werden, das intransparente Lieferketten oder sogenanntes Greenswashing nicht unbeobachtet bleiben.

Dabei geht es auch um die Schattenseiten der Mode-Industrie und ihre Produktion. Auslöser der Fashion Revolution Week war der Einsturz des Rana Plaza 2013. Der Kollaps der Textilfabrik in Bangladesh kostete rund 1300 Menschen das Leben. Das Netzwerk „Leipzig handelt fair“ organisiert dieses Jahr bis zum 25. April Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne. Start war am Montag mit einem Online-Event und Panel: „Verstehen und handeln! Produktionswahnsinn Fast Fashion in Zeiten von Corona“. Am Dienstag geht es lokal und digital weiter. In Plagwitz beginnt um 17 Uhr die „Slow Fashion Tour“ mit einer digitalen Live-Führung durch das Viertel. Das Thema: Textiles Wirken früher und heute in Plagwitz. Die Teilnahme ist kostenfrei und findet über Zoom statt.

Über Social-Media, beispielsweise bei Instagram, wird außerdem der Hashtag #whomademyclothes verwendet, um die Botschaft der Fashion Revolution Week zu transportieren und Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.

Am kommenden Samstag, dem 24. April, jährt sich der Einsturz des Rana Plaza. Auch dazu sind im Rahmen der Fashion Revolution Week in Leipzig Aktionen geplant. Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten unter www.leipzig-handelt-fair.de und www.fashionlab.de

Von vag