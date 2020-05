Es soll laut zugehen: Mit viel Aufsehen wollen Leipziger Gewerkschafter gemeinsam mit Kulturschaffenden der Stadt an diesem Donnerstag für den Erhalt der Traditionsfirma Schaudt Mikrosa demonstrieren.

Maschinenbauer Schaudt Mikrosa: Demo in Leipzig gegen Werksschließung

