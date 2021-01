Mitten im Lockdown: Merkwitzerin Kristin Bittig mit „Voice of Thistle“ im Tonstudio

Oschatz/Leipzig/Wurzen/Eilenburg

Jüngst hatten die Mitglieder der Band „Voice of Thistle“ einen wahrhaft triftigen Grund, die eigenen vier Wände zu verlassen. Als Unterstützer drei angehender Tonmeister der Akademie „Deutsche POP“ verbrachten sie den Tag im Tonstudio – mit Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung, weit geöffneten Fenstern – und viel Elan. Denn solch eine Gelegenheit, abgesegnet von der Akademie und unter Auflagen ermöglicht, ist derzeit rar gesät für Musiker – egal ob im Hobby oder hauptberuflich.

Kristin Bittig Quelle: Privat

Ist Kunst systemrelevanter geworden, als sie es noch im Frühjahr war? Bandmitglied Horitio alias Jens Herling meint: „Nein! Denn am Ende ging es nicht um die Kunst, sondern um die Ausbildung – und wir hatten das Glück, die dafür geltende Sonderregelung nutzen zu dürfen. Wäre diese nicht allgemeingültig für Abschlussprüfungen erlassen worden, hätte es das in dieser Form nicht gegeben. Leider“. Ein Privileg also.

Pläne geschmiedet

„Es ging zwar sehr zeitig los, doch das war es uns wert“, sagt Aeryn alias Kristin Bittig – die im vergangenen Jahr wieder zu den Jungs gestoßen ist. „Zeitig“ liegt im Auge des Betrachters, bedenkt man aber die teils recht weiten Anfahrtswege der einzelnen Musiker aus Oschatz, Eilenburg, Wittenberg und Wurzen, wird man wohl Verständnis dafür aufbringen. Von 10 bis 18 Uhr nahm die Folkrock-Band, welche sich den irisch-schottischen Klängen der grünen Inseln verschrieben hat, den Song „Wild Mountain Thyme“ in den Räumlichkeiten der „Deutschen Pop“ in Leipzig auf.

Voice of Thistle im Tonstudio Peter Hildebrandt Quelle: privat

„Damit unterstützen wir drei künftige Tonmeister, welche uns gebeten haben, einen unserer Songs als Abschlussprojekt aufnehmen und final abmischen zu können. Das haben wir gern gemacht“, ergänzt Horitio. Schließlich ist es für das Trio notwendiger Bestandteil zur Prüfung und für „Voice of Thistle“ endlich wieder die Gelegenheit, etwas gemeinsam zu tun.

Der Song ist ein typisches Liebeslied: Er möchte ihr ein Haus inmitten der Felder von blühendem Bergthymian bauen. Sollte sie nicht wollen, bleibt er jedoch flexibel: Er wird sicher eine andere Liebe finden, die sein Angebot zu schätzen weiß. Typischer Folk also, den die fünf Musiker auf ihre ganz eigene Weise interpretieren. „Acht Stunden waren dafür knapp bemessen, aber das sind die Regularien für die Prüfung“, so Horitio weiter. Da immer nur eine Person ihr Instrument einspielen durfte, blieb für die Anderen Zeit zum Warten. „Die haben wir jedoch genutzt, um weitere Projekte zu besprechen, schließlich haben wir in diesem Jahr viel vor.“

Ergebnis für Fans

Jens Herrling Quelle: Privat

Bezeichnenderweise fand die Aufnahme an einem Sonntag statt – beste Gelegenheit also, einen Gruß für die Fangemeinde auf Facebook zu basteln – dort hat sich die Rubik „Lockdown Sunday“ bereits etabliert. „Das haben wir unter Einhaltung der Coronaregeln gemacht“, so Chrispi alias Chris Pichl. Überhaupt hätten die Fünf den Song in Nicht-Corona-Zeiten vermutlich zusammen eingespielt.

Ochni alias Olaf Pichl und Fidel Pedro alias Peter Hildebrandt sind, was das betrifft, schon alte Hasen. Entspannen in Aufnahmepausen haben beide von der Pike auf gelernt – da können sich die „Jungstars“ von „Voice of Thistle“ noch eine Scheibe abschneiden. Die Band diskutierte nicht nur über das neue Album, Website und Co., sondern auch über die Kleiderordnung. „Manche kamen in Jogginghose“, schmunzelt Chrispi.

Nach acht Stunden harter Arbeit, viel Kaffee, geleerten Brotdosen und einer Unmenge Spaß war alles im Kasten. „Nun sind wir aufs Endresultat gespannt“, so Aeryn. Denn das erhält die Band erst nach bestandener Prüfung der angehenden Tonmeister – und wird es ihren Fans definitiv nicht vorenthalten.

Olaf Pichl Quelle: privat

Fotos, Videos, Blog, und mehr auf www.voice-of-thistle.de

Von Christian Kunze