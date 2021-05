Neue Baustellen in Leipzig: Mockauer Straße bald voll gesperrt

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Mockauer Straße zwischen Friedrichshafner Straße bis Essener Straße: Vollsperrung vom 10. Mai bis 19. Juni wegen Gleisbauarbeiten; Umleitung in beiden Richtungen über Essener Straße und Friedrichshafner Straße.

Bornaische Straße: Fahrbahneinschränkung in Höhe Floraweg in stadteinwärtiger Richtung vor der Ampel Matzelstraße vom 11. bis 20. Mai wegen Instandsetzungsarbeiten am Rohrnetz.

Göteborger Straße: Halbseitige Sperrung vom 10. Mai bis 20. Juni wegen Arbeiten am Abwassernetz; Umleitung über Stralsunder Straße und Tauchaer Straße.

Hauptstraße: Halbseitige Sperrung vom 10. bis 21. Mai, jeweils zwischen 8 und 14 Uhr, wegen Arbeiten an einer Trinkwasserleitung; Verkehrsteilnehmer können wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren.

Heinrich-Heine-Straße/Südstraße: Halbseitige Sperrung der Heinrich-Heine-Straße in mehreren Bauabschnitten und Einrichten einer Einbahnstraße in westlicher Richtung vom 10. Mai bis 18. Juni wegen Arbeiten am Telekommunikationsnetz.

Kieler Straße: Vollsperrung vom 10. bis 29. Mai wegen Gleisbauarbeiten; Umleitung über Tauchaer Straße und Mockauer Straße.

Matthias-Erzberger-Straße: Vollsperrung vom 10. bis 21. Mai wegen Arbeiten an einer Gasleitung.

Naunhofer Straße: Halbseitige Sperrung in Höhe der Schule vom 10. bis 31. Mai wegen Gehwegarbeiten; der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Telemannstraße zwischen Karl-Tauchnitz-Straße und Ferdinand-Rhode-Straße: Vollsperrung vom 10. Mai bis 23. Juli wegen Kanal- und Leitungsbauarbeiten; örtliche Ersatzbushaltestellen in der Ferdinand-Rhode-Straße.

Zeitzer Straße (Bundesstraße 186/Autobahn 38): Sperrung der Autobahnauffahrt Leipzig-Südwest in Richtung Göttingen (von Norden kommend) vom 10. bis 12. Mai wegen Straßenbauarbeiten; Umleitung über die A 38 in Richtung Dresden, Anschlussstelle Neue Harth, Straße Zur Weißen Mark und Anschlussstelle Neue Harth in Richtung Göttingen.

Von Yvonne Schmidt