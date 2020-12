Leipzig

Keine tanzenden Menschen, kein euphorisiertes Publikum. Keine Bässe, die über die Tanzfläche hallen. Wenn Leipzigs Kulturschaffende in dieser Zeit durch ihre Räumlichkeiten wandern, dann meist nur, um nach dem Rechten zu sehen. Nur zu gerne würden sie ihrer Location wieder Leben einhauchen und weitermachen, auch wenn es pandemiebedingt anders wäre als zuvor – vier Ideen der Szene für einen Neustart in 2021.

25 Prozent von jedem LVZ+ Abo gehen an Leipziger Kultur- und Clubszene

1. Mit Kodex für mehr Sicherheit: Das Vertrauenssiegel

„Wir haben eine Selbstverpflichtung unseren Besuchern gegenüber“, sagt Iris Rackwitz von der Quarterback Immobilien Arena Leipzig. Dessen sei sich jeder einzelne Betreiber bewusst, wenn es darum geht, in der Pandemie wieder den Betrieb aufzunehmen. Aus diesem Grund hat die Arena, zusammen mit 14 anderen Akteuren der Stadt, beim Runden Tisch Leipziger Spielstätten ein Siegel entwickelt. Der Runde Tisch ist ein informelles Gremium für den Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Abstimmung.

Das Vertrauenssiegel basiert auf einem 5-Punkte-Kodex, der den Besucheren die Sicherheit geben soll, dass in jenem Betrieb alles für ihren Schutz getan wird. „In der Zeit, in der wir unter gewissen Bedingungen wieder arbeiten konnten, haben wir gemerkt, dass die Veranstaltungen mitunter trotzdem nicht gut besucht waren. Die Leute hatten offenbar Angst oder waren unsicher.“ Vor allem die älteren Besucher, so Rackwitz, hätten zurückgeschreckt.

Iris Rackwitz, Quarterback Immobilien Arena Leipzig. Quelle: Tom Schulze

Das Siegel soll eben jene ansprechen. Jeder Laden, der das Emblem am Eingang oder der Fassade hängen hat, versichert damit, dass die Gesundheit der Gäste oberste Priorität hat, das Hygienekonzept geprüft und genehmigt ist, Gästedaten gesichert sind, jederzeit ein Ansprechpartner vor Ort bereit steht und die Interessen der Gäste gegenüber dem Veranstaltungspartner gewahrt werden.

Im November sollte das erste Siegel am Felsenkeller montiert werden, die Allgemeinverfügung machte indes einen Strich durch die Rechnung. Jetzt heißt es wieder abwarten. Rackwitz zeigt sich trotzdem kämpferisch: „Wir sind bereit und das wollen wir damit zeigen. Leute, kommt zu uns! Wir leben noch und wissen, was wir tun.“

2. Online Geld verdienen: Bezahltes Streaming

Viele Clubs, Kulturstätten und Vereine haben in den letzten Monaten ihre Programme und Angebote aus der Not heraus digital laufen lassen – Geld haben die meisten dafür keines gesehen. Eher appellierten sie durch Spenden- und Crowdfunding-Kampagnen an die Solidarität von Hörern und Zuschauern. Der Online-Ticketanbieter TixforGigs hat deshalb eine Plattform entwickelt, die das Streaming auch für Veranstalter künftig lukrativ machen soll.

„Die Clubs wollten irgendwie weitermachen und zeigen, dass sie noch da sind. An Wirtschaftlichkeit dachte da keiner. Aber auch der DJ, der das Set spielt, muss bezahlt werden und alle andern, die an der Produktion beteiligt sind“, erklärt Falk Wacker, Marketingmanager von TixforGigs.

Das Prinzip ist recht simpel: Bevor der Stream startet, wird ein Ticket gekauft für das man wiederum einen Code erhält. Der wird dann zum Zugangsschlüssel für das Online-Angebot. „Und die, die es zum Zeitpunkt der Übertragung nicht sehen können, haben die Option on demand zu streamen, also sich das Ganze später anzusehen. Das ist praktisch, weil die Veranstalter dann auch noch nach dem Event Tickets verkaufen können.“

Die Premiere im Raum Leipzig gab es vor einigen Wochen in der Wachauer Kirchenruine, den zweiten Testlauf in der Distillery – bis vor wenigen Wochen, so Wacker, habe man an den Feinheiten geschraubt, um in der Fläche damit arbeiten zu können. Das bezahlte Streaming sei künftig nicht nur eine Option für Musik, sondern auch für Sportkurse, Fußballspiele oder ähnliches.

3. 24 Stunden Kulturfreiheit: Massenschnelltests

Massenschnelltests in der Privatwirtschaft werden in vielen Teilen des Landes bereits forciert. Auch Clubs stellen ihre Räume inzwischen zur Verfügung. Einer der ersten war der KitKatClub in Berlin. Steffen Kache, Betreiber der Distillery und Mitglied des Livekommbinats Leipzig, sieht darin gleich zwei Chancen.

Zum einen könne man so helfen, die Testkapazitäten auszuweiten, zum anderen wäre das die Möglichkeit, Massenschnelltests für die Wiederaufnahme des Kulturbetriebes salonfähig zu machen. Mit dem Livekommbinat versucht er das an vorderster Front für Leipzigs Szene voranzutreiben.

Steffen Kache, Chef der Distillery. Quelle: Dirk Knofe

„Wir brauchen eine Lösung, wie wir wieder öffnen können. In der Politik geht es häufig nur darum, Dinge zu unterbinden. Sie sprechen über Lockdowns. Wir sind aber der Meinung, dass es an der Zeit ist, über Öffnungsstrategien zu reden. Auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen“, sagt Kache. Ihm sei klar, dass die Öffnungen immer in Abhängigkeit zur Infektionslage diskutiert werden müssen. Selbst rechnet er sowieso nicht damit, dass ihre Ideen vor dem Frühjahr nächsten Jahres greifen können.

Dennoch: Die Massenschnelltests wären eine Strategie, mit der es möglich ist, wieder Programm zu bieten. Leipzigerinnen und Leipziger sollen sich dafür in einem Testzentrum testen lassen. Sollte das Ergebnis negativ sein, wird es in eine App eingespeist. Von da an könnte sich der Getestete 24 Stunden frei bewegen und mit Vorzeigen des Ergebnisses Veranstaltungen wahrnehmen. In Hamburg wurde so eine App bereits entwickelt.

„Die Behörden hier sind bislang sehr skeptisch“, erklärt Kache. Sie glauben nicht an die Sicherheit der Antigen-Tests. Auch in der Wissenschaft sei das Echo ambivalent. „Das generelle Sicherheitsbedürfnis überwiegt momentan einfach.“

Ziel des Livekommbinats sei es dennoch, sich mit diesem Konzept Gehör zu verschaffen. Immerhin sieht der Verein darin aktuell die einzige Chance, Kulturbetriebe nicht noch ein weiteres Jahr schließen zu müssen. „Wir wollen etwas tun. Und wenn das Ganze noch ewig weiter so geht, dann suchen sich die Leute eine andere Arbeit und wir verlieren gutes Personal, eingespielte Teams.“

4. Feiern mit hohen Hygienestandards: Restart-19-Studie

Rund 2.200 Besucher beteiligten sich an „Restart-19“, einem Projekt der Universitätsmedizin Halle (Saale) in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig. Quelle: Christian Modla

Im August, als die Corona-Lage im wohlig warmen Sommer beherrschbar schien, starteten Forscher der Universität Halle gemeinsam mit dem SC DHfK ein Experiment in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig – ein Konzert in drei Varianten unter erhöhten Sicherheitsbestimmungen, um zu prüfen, ob Großveranstaltungen dieser Art in einer Pandemie denkbar sind. Die Antwort der Forscher: Ja, unter Berücksichtigung von sieben Eckpunkten, die von einer angepassten Auslastung bis zu sogenannten „Hygiene Stewards“ reichen.

Von Lisa Schliep