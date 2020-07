18-Jährige in Leipzig-Mockau angegriffen und bestohlen

Leipzig

Eine 18 Jahre alte Frau ist am Dienstag im Leipziger Stadtteil Mockau überfallen worden. Nach Angaben der Polizei wartete die Frau an der S-Bahn-Haltestelle „ Leipzig-Mockau“. Gegen 20.15 Uhr näherte sich ein unbekannter Mann der Frau von hinten, als sie gerade etwas in ihrem Rucksack suchte.

Er griff sie an den Haaren und schleifte sie so über den Bahnsteig. Die 18-Jährige konnte sich schließlich befreien und flüchtete in Richtung Treppe, wo sie zwei Frauen traf, die ihr halfen. Als sie auf den Bahnsteig zurückkehrte, war der Angreifer mit ihrem Rucksack verschwunden.

Das Überfallopfer beschrieb der Polizei den Mann später als 20 bis 24 Jahre alten Mann mit hellbrauner Hautfarbe. Er ist 1,70 Meter bis 1,80 groß und von athletischer Statur. Seine Haare waren glatt nach oben geföhnt und er war bis auf einige Stoppeln auf der Oberlippe glatt rasiert. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein weißes T-Shirt, eine lange Hose, Sportschuhe und eine Sporttasche. Bei der Beute handelte es sich um einen blauen Rucksack der Marke Fjällraven.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Diebstahl und sucht derzeit nach Zeugen, die den Überfall beobachtet oder den Täter später gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei im Revier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1, 04129 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 entgegen.

Von tsa