Leipzig

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall verletzt worden. Eine 71-Jährige habe am Sportforum beim Linksabbiegen gegen 15 Uhr das Fahrzeug der 24-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Zusammenstoß wurde die jüngere der beiden Frauen schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Von CN