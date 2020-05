Leipzig

Ein 28-Jähriger hat am Sonntagabend gleich mehrere Autos im Leipziger Osten angefahren. Laut Polizei stieß der Mann gegen 22.15 Uhr auf der Mariannenstraße gegen einen anderen Wagen. Anschließend legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr in die Bennigsenstraße, um dort zu wenden. Als er in die entgegengesetzte Richtung wieder in die Mariannenstraße einbog, kollidierte er mit einem weiteren Auto.

Wie sich anschließend herausstellte, hatte der Fahrer bereits kurze Zeit vorher einen Wagen auf der Torgauer Straße/ Eisenbahnstraße angefahren und seine Fahrt einfach fortgesetzt. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

