Teilgeständnis am Landgericht: Ein 31-Jähriger gab am Montag sexuelle Übergriffe auf drei junge Frauen in Leipzig zu. Eine ihm zur Last gelegte Vergewaltigung eines schwangeren Opfers bestritt er jedoch. Angeblich hätten ihm Ordensbrüder Aufträge erteilt. „Ich durfte ihnen nicht widersprechen“, so der Angeklagte.