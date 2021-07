Leipzig

Die Polizei sucht einen möglicherweise stark desorientierten Fahrgast der Deutschen Bahn, der nicht in der Lage ist, sich zeitlich sowie örtlich zu orientieren und deshalb Hilfe benötigt. Dabei handelt es sich um den 56-jährigen Matthias Schnippe aus Bad Aibling, der zuletzt am 27. Juli gegen 18 Uhr am Gleis 12 des Leipziger Hauptbahnhofs von seinem Sohn gesehen wurde.

Beide wollten von dort mit dem Zug die Heimreise nach München antreten. Da es bei der Zugverbindung zu einer kurzfristigen Gleisänderung kam, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Matthias Schnippe in einem falschen Zug in unbekannte Richtung eingestiegen ist, heißt es in einer Vermisstenmeldung. Er könnte sich somit auch außerhalb von Leipzig im gesamten Bundesgebiet aufhalten.

Matthias Schnippe ist rund 1,85 Meter groß, hat einen leichten Bauchansatz und träg graue kurze Haare und eine Brille. Er war zuletzt mit langen blauen Jeans, einem dunkel/hellblau gestreiften langärmeligen Poloshirt und Turnschuhen bekleidet. Eventuell führt er eine große Akten-Umhängetasche aus Filz mit sich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Aibling unter der Telefonnummer 08061 90730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Andreas Tappert