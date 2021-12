Achtjährige schreibt Weihnachtsbotschaft an Leipziger Polizei

Leipzig

Es ist ein Lichtblick am Ende eines schwierigen Jahres, in der auch die Polizei Sachsen immer wieder in der Kritik stand. Unzählige Einsätze auf Demos, Kundgebungen oder sogenannten Spaziergängen – da dürfte ein ganz besonderer Brief einer achtjährigen Leipzigerin den Beamtinnen und Beamten etwas Genugtuung bescheren...

Wie die Bundespolizei Mitteldeutschland auf Twitter vermeldete, habe die achtjährige Anna einem Polizisten am Hauptbahnhof einen Zettel in die Hand gedrückt. Anna bedankt sich in dem handgeschriebenen Brief „ganz herzlich“, dass die Polizei alle beschütze.

Adressiert ist Annas Brief an die Polizei Leipzig. Erhalten hat ihn offenbar ein Beamter der Bundespolizei, die am Bahnhof zum Einsatz kommt. Wie auch immer – Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar, der im Namen der gesamten sächsischen Polizei, allen ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest wünschte, dürfte die Botschaft der kleinen Anna an die Leipziger Polizei stellvertretend für alle sächsischen Einheiten verstehen.

Der Brief, den eine achtjährige Leipzigerin einem Polizisten am Hauptbahnhof in die Hand gedrückt haben soll. Quelle: Twitter

Dass bei Anna „alles in Ortnung“ ist, wie das Mädchen in ihrem Brief versichert, freut inzwischen viele Menschen in ganz Deutschland. Ihr Schreiben hat es als es ganz besondere Weihnachtsbotschaft auf einige Medienportale und sogar in Radiosender geschafft.

Von thl