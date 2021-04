Leipzig

Aufregung im Umfeld des ehemaligen Praktiker-Baumarkts an der Schomburgkstraße in Rückmarsdorf: Um 16.29 Uhr wurde am Mittwoch die Feuerwehr alarmiert, weil auf dem Parkplatz des Baumarkts ein Fahrzeug in Flammen stand. Die Feuerwehr schickte sofort einen Löschwagen vor Ort, der den Brand binnen weniger Minuten löschte. Zum Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg sowie die Feuerwache West der Berufsfeuerwehr, die frische Atemschutzgeräte zur Einsatzstelle brachten.

Die Polizei teilte auf LVZ-Anfrage mit, dass es sich bei dem brennenden Fahrzeug um ein Autowrack gehandelt habe, das bereits zum wiederholten Male brannte. Das Gefährt sei ausgeschlachtet gewesen und bereits so stark deformiert, dass weder der Fahrzeugtyp noch die Identitätsnummer festgestellt werden konnten. Auch Kennzeichen waren nicht mehr vorhanden. „Von einem technischen Versagen ist nicht auszugehen“, so ein Polizeisprecher. Das Feuer sei wahrscheinlich aufgrund von Brandstiftung ausgebrochen. Das ausgebrannte Fahrzeug bleibt jetzt so lange stehen, bis der Grundstückseigentümer ermittelt ist. Er muss dann entscheiden, ob das Wrack entsorgt wird.

Von Andreas Tappert