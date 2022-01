Beim Pinkeln von Leipziger Bundespolizei erwischt – Haft für 27-Jährigen

Leipzig

Unangenehme Folgen bekam am Dienstagabend ein Wildpinkler in Leipzig zu spüren, der sich vor den Augen einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe „Bahnhof-Zentrum“ an einer Mauer erleichterte.

Wie Bundespolizeisprecher Jens Damrau am Mittwoch mitteilte, überprüften die Beamten daraufhin die Personalien des 27-Jährigen und stellten fest, dass er mehrfach durch die Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht wurde. Gegen ihn lagen unter anderem zwei Strafvollstreckungsbefehle wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen vor. Zudem wurde der Mann auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr sowie weiteren Straftaten gesucht, weil er unbekannten Aufenthalts war.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da der 27-Jährige die geforderten 1300 Euro Geldstrafe nicht zahlen konnte, brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Leipzig. Dort verbüßt er die nächsten 106 Tage seine Strafe.

Von LVZ