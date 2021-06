Leipzig

In Leipzig haben unbekannte Täter nach Angaben der Polizei in der Nacht zahlreiche Feuer gelegt. Insgesamt brannten zwischen Mitternacht und 3 Uhr in der Früh vier Lkw vor allem im Stadtteil Gohlis. Dazu wurden vor dem Haus des Jugendrechts mehrere Gegenstände entzündet. Bei allen fünf Vorfällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Gegen 1.30 Uhr brannte zudem ein Elektroauto. Hier wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen, ob es sich aber um einen technischer Defekt und damit einen Zufall in dieser Nacht handelt, kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Ein Überblick über die Ereignisse.

Ein Überblick über die Feuer

Gegen 12 Uhr: Kurz vor Mitternacht brannte der erste LKW in der Sylter Straße in Gohlis – Polizei und Feuerwehr kamen zu spät. Der Lkw von der Marke Iveco brannte vollständig aus. Auch ein daneben parkender Mazda wurde beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

12.30 Uhr: Ein Zeuge verhindert in der Max-Liebermann-Straße einen noch größeren Brand an einem MAN-Lkw. Er schreitet ein und löscht ein Feuer, das auf dem Radkasten gelegt wurde. Der Schaden wird auf rund 300 Euro beziffert.

Feuer vor Haus des Jugendrechts gelegt

Gegen 1 Uhr: Am Haus des Jugendrechts in der Witzgallstraße entzünden unbekannte Täter mehrere Gegenstände im Eingangsbereich. Dadurch wird der Brandmelder ausgelöst, eine Fahndung in der näheren Umgebung verläuft ergebnislos. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Staatsschutz hat hier die Ermittlungen übernommen, da in dem Haus die Jugendgerichtshilfe der Stadt, die Staatsanwaltschaft und das Polizei-Kommissariat zusammenarbeiten.

1.30 Uhr: In der Hans-Oster-Straße brennt ein Elektroauto. Auch hier nimmt die Polizei eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Ob es sich aber in dieser Nacht um einen Zufall und einen technischen Defekt an dem Fahrzeug handelt, kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 3 Uhr brennen zwei weitere Lkw

Gegen 3 Uhr: Obwohl die Polizei in dieser Nacht alarmiert ist, brennen zwei weitere Lkw in der Franz-Mehring-Straße in Gohlis. Dabei werden zudem ein nebenstehender Wohnwagen, eine Straßenlaterne und ein Straßenbaum beschädigt. Auch hier können noch keine Angaben über die Höhe des Schadens gemacht werden.

In allen Fällen wurden Ermittlungen aufgenommen. Zudem werden die einzelnen Fahrzeuge am Tag von einem Gutachter untersucht, der besser einschätzen kann, in welchen Fällen es sich um Brandstiftung gehandelt hat.

Von RND/ans