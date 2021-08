Bundespolizisten erteilen am Leipziger Hauptbahnhof zwei Haftbefehle

Eine bewusstlose Frau, zwei Haftbefehle und mehrmaliges Zeigen des Mittelfingers – so die Bilanz eines erneuten Fahndungseinsatzes der Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof. Daneben stellten die Beamten am Mittwoch noch weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz fest.