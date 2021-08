Demo-Montag in Leipzig mit Blockaden und Rangeleien – ein Polizist verletzt

Leipzig

Bei Demonstrationen im Leipziger Zentrum ist es am Montagabend zu Blockaden, aber auch zu Angriffen auf Einsatzkräfte und Dienstfahrzeuge gekommen. Bei den Auseinandersetzungen wurde ein Polizist verletzt.

Der Aufzug der Bürgerbewegung Leipzig begann gegen 19.10 Uhr mit etwa 60 Teilnehmern auf dem Richard-Wagner-Platz. Im Verlauf der Kundgebung stieg die Teilnehmerzahl auf etwa 80 Personen an, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit. Bereits zu Beginn versammelten sich Gegendemonstranten im mittleren zweistelligen Bereich an den Absperrungen. Ein Versammlungsteilnehmer der Bürgerbewegung beleidigte einen Teilnehmer des Gegenprotestes. Die Beamten stellten daraufhin die Identität des Tatverdächtigen und des Geschädigten fest.

Sitzblockaden behinderten Aufzug

Gegen 19.40 Uhr setzte sich der Aufzug in Bewegung. Entlang der Strecke versuchte der Gegenprotest, der den Aufzug mit bis zu 150 Personen begleitete, mehrfach, die Demonstration zu behindern und zu blockieren. Durch die Blockierer wurden wiederholt Spontanversammlungen angemeldet. Nachdem die Versammlungsbehörde jeweils entschieden hatte, dass diese auf dem Gehweg und nicht auf der Fahrbahn durchgeführt werden dürften, wurden die Anmeldungen zurückgezogen. Einzelne Sitzblockaden wurden zum Teil vom Aufzug umgangen.

Gegen 20.15 Uhr wurden aus einer Gruppe von etwa 50 Personen des Gegenprotestes heraus Warnbaken auf den Georgiring geworfen. Etwa zehn Minuten später warfen auf Höhe des Augustusplatzes unbekannte Personen Steine, durch die zwei Dienstfahrzeuge der Polizei beschädigt wurden. Um 20.40 Uhr schleuderten am Wilhelm-Leuschner-Platz etwa 15 bis 20 Personen Baustellenabsperrungen auf die Fahrbahn. Es konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger gestellt werden, der sich gegen die Polizeimaßnahmen wehrte. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Ein weiterer Versammlungsteilnehmer versuchte, auf die Demonstrationsstrecke zu gelangen. Als die Einsatzkräfte dies unterbanden, schlug der 31-Jährige einen Polizisten, der unverletzt blieb.

Polizei musste Pfefferspray einsetzen

Kurz nach 21.30 Uhr wurde die Versammlung der Bürgerbewegung Leipzig auf Höhe des Parkplatzes der Industrie- und Handelskammer beendet. Beim Naturkundemuseum kam es zu einem Gerangel zwischen Teilnehmern der Versammlung und Personen des Gegenprotestes. Während der Auseinandersetzung mussten Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen, um die beiden Lager zu trennen.

Es wurden nach Angaben der Polizei Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie mehrerer Sachbeschädigungen aufgenommen. Bereits in den vergangenen Wochen war es während der Versammlungen der Bürgerbewegung Leipzig immer wieder zu Störungen, überwiegend aus dem Gegenprotest heraus, gekommen, bei denen einige Straftaten zu verzeichnen waren.

Eine zweite Versammlung fand am Montagabend mit fünf Teilnehmern auf dem Augustusplatz statt und verlief ohne Vorkommnisse.

Von LVZ