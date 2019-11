Leipzig

Mittwochabend 20 Uhr: Ein Polizeihubschrauber kreist in der Luft. Auf der Zugstrecke zwischen Leipzig Nord und Leipzig Messe herrscht Stillstand. Der Grund war ein Einsatz der Bundespolizei in Mockau.

Kurz nach 20 Uhr erwischten am Mittwochabend Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen Mann auf einer Baustelle in der Gypsbergstraße. Der 44-Jährige war gerade mit einem Komplizen dabei Kupferkabel zu stehlen. Mindestens ein weiterer Gefährte konnte flüchten. Die Bundespolizei machte sich mit einem Hubschrauber im umliegenden Gelände auf die Suche. Deshalb musste die Bahnstrecke zwischen Leipzig Nord und Leipzig Messe für eine Stunde gesperrt werden. Einige Fernzüge endeten bereits am Bahnhof Messe.Der zweite Täter ist noch auf der Flucht. Die Suche nach ihm läuft weiter.

Der Festgenommene ist der Polizei bereits bekannt. Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls ein.

Von hem