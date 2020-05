Leipzig

In einem ehemaligen Baumarktgebäude in der Leipziger Schomburgstraße ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Autofahrerin hatte die Feuerwehr gegen 21 Uhr informiert. Die Löschkräfte rückten aus und brachten den Brand in der dritten Etage des fünfgeschossigen Baus unter Kontrolle. Die Polizei vermutet angezündeten Unrat als Auslöser des Feuers. Dieser sei wahrscheinlich durch einen Unbekannten angezündet worden, der sich zuvor widerrechtlich Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude verschafft hatte.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von joka