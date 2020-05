Leipzig

Auf der Prager Straße ist es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. In Höhe des Friedhofs stießen gegen 21 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Angaben zum Unfallhergang sowie zu den beteiligten Personen konnten am Abend zunächst nicht gemacht werden.

Von CN