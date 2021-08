Festnahme am Leipziger Peterssteinweg: Täter muss hinter Gitter

Leipzig

Der am LVZ-Medienhaus gefasste Einbrecher muss hinter Gitter. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ordnete der zuständige Ermittlungsrichter gegen den mehrfach vorbestraften 54-Jährigen Untersuchungshaft an.

Auf dem Parkplatz geriet der Täter mit seinem gestohlenen Fluchtauto in eine Sackgasse und wurde gestellt. Quelle: Dirk Knofe

Am Mittwochnachmittag hatte der Mann versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Floßplatz einzubrechen. „Eine Nachbarin hörte ungewöhnliche Geräusche und begab sich in das Treppenhaus“, schilderte Polizeisprecherin Dorothea Benndorf den Vorfall. „Als der Einbrecher sie bemerkte, ergriff er die Flucht und entfernte sich mit einem Pkw vom Tatort.“

Fluchtauto war gestohlen

Nach dem Hinweis der Anwohnerin konnten Beamte den Tatverdächtigen schließlich auf dem Parkplatz am LVZ-Medienhaus im Peterssteinweg festnehmen, wo der Einbrecher in eine Sackgasse geraten war. Wie sich herausstellte, war das Auto, mit dem er unterwegs war, als gestohlen gemeldet. Zudem war der 54-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zur Tatzeit unter Drogeneinfluss.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahm die Polizei den Mann fest. Am Tag darauf erging gegen ihn Haftbefehl wegen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls sowie des Diebstahls und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Vorstrafenregister des Einbrechers sind nach Behördenangaben bereits mehrere Eigentums- und Straßenverkehrsdelikte erfasst.

Von F. D.