Leipzig

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend eine 54-jährige Frau im Leipziger Stadtteil Lößnig überfallen. Nach Angaben der Polizei meldete sich das Opfer am Mittwoch auf der Wache und zeigte den Raub an.

Demnach war die Frau gegen 20.15 Uhr mit ihrem kleinen Hund auf dem Weg zum Einkaufen und ging einen Weg hinter mehreren Mehrfamilienhäusern in der Johannes-R.-Becher-Straße entlang. Bei der Hausnummer 7 stellte sich ihr maskierter Mann in den Weg und verlangte ihr Handy. Kurz darauf trat ein zweiter Mann von hinten an sie heran und hielt ihr einen unbekannten Gegenstand an den Kopf.

Die Täter flohen, nachdem die 54-Jährige ihr Handy übergeben hatte. Sie blieb unverletzt. Der Wert des Handys wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall oder etwas Verdächtiges beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 vor Ort oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa