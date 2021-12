Fußgänger bei Unfall in der Leipziger Dieskaustraße schwer verletzt

Leipzig

Lag es an der Dunkelheit oder waren zwei Verkehrsteilnehmer nicht aufmerksam genug? In der Dieskaustraße hat ein Auto am Dienstag gegen 19.25 Uhr einen Fußgänger erfasst und ihn schwer verletzt. Der Zusammenprall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 111; der Fußgänger wurde ins Universitätsklinikum gebracht.

Sperrung zwischen Windorfer und Arthur-Nagel-Straße

Laut Angaben der Polizei ist der genaue Unfallhergang bislang noch nicht festgestellt worden. Die Dieskaustraße wurde zwischen Windorfer und Arthur-Nagel-Straße komplett gesperrt. Wann diese Sperrung aufgehoben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Von Andreas Tappert