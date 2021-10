Großpösna

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind am Sonntagabend gegen sieben Uhr wegen eines Feuers nach Großpösna gerufen worden. Vor Ort trafen sie auf einen 37-Jährigen, der in seinem Schuppen an einem Motorroller geschraubt und dabei eine Verpuffung verursacht hatte.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das entstandene Feuer konnte der Mann noch selbst löschen, wegen seiner erlittenen Verletzungen wurde er aber in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache der Verpuffung ist laut Polizeiangaben noch nicht geklärt. An dem Schuppen entstand kein Schaden.

Von RND