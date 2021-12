Im IC von Leipzig nach Dresden: Nackter greift Reisende an

Dresden

Im Intercity von Leipzig nach Dresden hat am Mittwochnachmittag ein nackter Mann für erheblichen Aufruhr gesorgt. Der Unbekleidete griff den Aussagen zufolge ganz plötzlich eine Frau an. Zwei Mitreisende eilten zu Hilfe und überwältigten den sich heftig wehrenden 45-Jährigen.

Sowohl der Nackte als auch die Helfer trugen leichte Verletzungen davon. Die Landespolizei nahm den Angreifer beim Zwischenhalt in Riesa fest. Da er geistig verwirrt schien, brachte ihn der Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus und nach ärztlicher Begutachtung weiter in eine psychiatrische Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 45-Jährige in Leipzig bekleidet eingestiegen und hatte sich unterwegs ausgezogen. Stimmen hätten ihm gesagt, er solle sich entkleiden und der Mitreisenden an die Brust fassen, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung, exhibitionistischen Handlungen sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.

Von fkä