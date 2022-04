Leipzig

Einsatzkräfte der Leipziger Feuerwehr sind am Mittwochabend ins das Leipziger Zentrum ausgerückt, um einen Dachstuhlbrand in der Leipziger Straße zu löschen. Laut Angaben der Leitstelle erfolgte die Alarmierung gegen 19.22 Uhr, danach waren die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr mit zusammen neun Fahrzeugen vor Ort.

Wie die Leitstelle am späten Abend mitteilte, war der Brand in dem leer stehenden Gebäude gegen 22.25 Uhr gelöscht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur möglichen Brandursache in dem Haus wurden keine Angaben gemacht.

Von LVZ