Kleinere Sitzblockaden stören Innenstadt-Demo der Bürgerbewegung Leipzig

Leipzig

Bei einer Demonstration der Bürgerbewegung Leipzig sind laut Polizei am Montagabend in der Spitze 60 Menschen um den Innenstadtring gezogen. Während des Aufzuges, der am Richard-Wagner-Platz begann und endete, habe es am Dittrichring eine Sitzblockade mit rund 20 und im weiteren Streckenverlauf eine mit zehn Teilnehmern gegeben. Eine parallel laufende Veranstaltung unter dem Motto „Versammlungs- und Gestaltungsfreiheit gilt auch montags in Leipzig – für das Recht auf Sitzversammlungen auf dem Innenstadtring“ besuchten etwa 50 Teilnehmer. Diese verlief störungsfrei. Die Corona-Schutzmaßnahmen wurden bei allen Veranstaltungen eingehalten.

Anfang August hatte es zwischen Anhängern der Bürgerbewegung und Gegendemonstranten mehrere Auseinandersetzungen gegeben. Ein Polizist wurde damals verletzt.

Von LVZ