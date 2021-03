Leipzig

Ein offensichtlich betrunkener Mann hat mit seinem Wagen am Samstagabend im Leipziger Stadtteil Altlindenau einen Unfall mit drei parkenden Autos gebaut. Er wurde dabei leicht verletzt, konnte aber vor Ort ambulant behandelt werden.

Nach Auskunft der Polizei fuhr der Mann gegen 23 Uhr stadteinwärts auf der Merseburger Straße mit seinem Auto ungebremst auf einen am rechten Straßenrand parkenden Audi A4 auf, prallte dann in auf einen Golf und schob diesen auf einen Passat. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro.

Fahrer war betrunken

Weil die Polizei bei dem Mann im Anschluss einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille feststellte, zog sie seinen Führerschein ein und ordnete eine Blutprobe an.

Von RND/ans