Leipzig-Connewitz: Müllcontainer brennen in Mehrfamilienhaus

Leipzig

In Leipzig-Connewitz haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Müllcontainer in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 0.40 Uhr wurde die Polizei in die Meusdorfer Straße gerufen, weil dort mehrere Müllbehälter in einem separaten Raum in dem Wohnhaus Feuer gefangen hatten.

Keine Verletzten bei Containerbrand

Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr musste auch keine Bewohner in dem Haus evakuieren. Die Container aber brannten völlig aus. Warum der Müll in den Behältern in Brand geriet, ist derzeit noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, war am frühen Samstagmorgen noch nicht klar.

Von RND/ans