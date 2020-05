Leipzig

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend eine Straßenbahn im Leipziger Stadtviertel Connewitz gestoppt. Die Wagen wurden dann großflächig mit Graffiti besprüht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben nach hatten sie zwei Baustellenabsperrungen auf die Gleise gelegt und sich darauf gestellt, so dass der Fahrer der Linie 10 anhalten musste. Nach wenigen Minuten rannten sie jedoch davon. Kurz danach stellte der Fahrer dann die Beschmutzung fest und rief die Polizei.

von dpa