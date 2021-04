Leipzig

Zwei Männer (34 und 29 Jahre) haben am frühen Donnerstagabend in Lindenau bei einer Kontrolle zwei Polizisten angegriffen. Zuvor randalierten die beiden in einem Laden in der Lützner Straße. Sie hatten das Geschäft ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten und Mitarbeiter tätlich angegriffen, die sie zuvor auf die Hygieneregeln ansprachen. Die Männer reagierten auf die Angestellten äußerst aggressiv, schlugen einer Mitarbeiterin sogar ein Diensttelefon aus der Hand und drohten beim Verlassen des Ladens mit einer Eisenkette. Daraufhin riefen die Mitarbeiter die Polizei zu Hilfe.

Sein Begleiter schlug mit einer Flasche zu

Die eingetroffenen Polizisten konnten die zwei Männer noch im Umfeld des Ladens stellen. Als sie sich vor den Polizisten ausweisen sollten, reagierten die beiden Tatverdächtigen erneut äußerst aggressiv. Der 34-Jährige holte dabei mit einer Glasflasche aus und traf einen Polizeibeamten am Oberkörper. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die Beamten zückten darauf ihr Pfefferspray, um die Angreifer außer Gefecht zu setzen. Der 29-Jährige ging indes mit der bereits im Laden gezückten Eisenkette auf die Polizisten los. Diese riefen nun sofort Verstärkung.

Nur mit vereinten Kräften gelang es den Polizisten, die beiden Randalierer unter Kontrolle zu bringen. Im Anschluss fanden die Beamten bei dem 29-Jährigen Betäubungsmittel. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 34-Jährige muss sich ebenfalls wegen Bedrohung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten. Beide Männer wurden am Abend in das Zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert und am Freitag wieder entlassen.

Von lvz