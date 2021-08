Leipzig

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Leipzig ein Mann nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof gestorben. Die Polizei teilte mit, gegen 23.30 Uhr von der Rettungsleitstelle in den Bürgermeister-Müller-Park gerufen worden zu sein.

Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge nach einer Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter verletzt zurückgeblieben. Trotz sofortiger Hilfe vor Ort verstarb der Mann wenig später im Krankenhaus.

Viele Details noch unklar

Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt, werden aber im Laufe des Tages erwartet. Die Polizei ermittelt.

Von RND/ans