Leipzig

In Leipzig hat ein 35-jähriger Mann am Samstagabend versucht, den Briefkasten einer Bank am Thomaskirchhof aufzuhebeln. Die Polizei nahm den Mann kurz nach 20.30 Uhr noch im Vorraum der Bankfiliale fest, nachdem sich mehrere Zeugen gemeldet hatten und auf einen vermeintlichen Einbruch hinwiesen.

Die Polizei vermutet, dass der Mann rund zwei Stunden zuvor bereits in die Büroräume einer Bank in der Richard-Wagner-Straße eingebrochen war. Dort war eine Fluchttür aufgehebelt und die Büros durchsucht worden. Gestohlen wurde nichts.

Die Polizei ermittelt, ließ den Verdächtigen aber zunächst wieder frei. Zu einem möglichen Hintergrund der Taten oder einem Motiv ist noch nichts bekannt.

Von RND/ans