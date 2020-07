Leipzig

Eine umfangreiche Münzsammlung im Wert von 50.000 Euro hat ein Unbekannter im Leipziger Zentrum aus einem Porsche Macan gestohlen. Der Vorfall habe sich bereits am Freitag, dem 3. Juli ereignet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen 10.30 Uhr habe der mutmaßliche Dieb den Besitzer des Porsche neben dessen Fahrzeug in der Markgrafenstraße angesprochen und berichtet, dass jemand gegen den Pkw gefahren sein. Während der 70-Jährige sein Fahrzeug begutachtete, soll der Unbekannte die auf der Rückbank abgelegte Aktentasche an sich genommen haben.

Den Angaben des Geschädigten zufolge befand sich darin neben einem Mobiltelefon und einer Geldbörse mit persönlichen Dokumenten auch die Münzsammlung. Diese besteht aus 15 seltenen, sogenannten Krügerrand-Goldmünzen, einer Deutschen Mark in Gold und einer 18-teiligen Komplettsammlung von 100-Euro-Münzen.

Der 70-Jährige bemerkte kurze Zeit später den Verlust und beschrieb den Unbekannten als 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er soll schwarze, kurze Haare, ein gepflegtes, sportliches und „südländisches“ Erscheinungsbild haben und Deutsch mit leichtem Akzent sprechen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum mutmaßlichen Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 342 24 zu melden. Insbesondere interessieren sich die Ermittler dafür, ob das Diebesgut jemandem angeboten wurde.

Von CN