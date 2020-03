Leipzig

Im Stadtteil Volkmarsdorf ist am Montag gegen 13.30 Uhr ein Taxifahrer bestohlen worden. Zwei Fahrgäste hatten dem Mann beim Verlassen des Taxis die Geldbörse entrissen und waren in den Stadtteilpark Rabet geflüchtet, berichtet die Polizei. Die unbekannten Männer hatten bereits während der Fahrt versucht, an das Portemonnaie des Taxifahrers zu gelangen. Diese hatte das bemerkt und stoppte die Fahrt. Die Fahrgäste gaben zunächst vor bezahlen zu wollen, griffen dann aber nach der Geldbörse und flohen.

Von RND/güm