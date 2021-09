Leipzig

Die Feuerwehr musste am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ausrücken, um in Großzschocher einen Wassersportler aus der Weißen Elster zu retten. Dort war ein Boot in Höhe der Huttenstraße gekentert – vermutlich weil die Weiße Elster zurzeit viel Wasser führt und die Strömung schneller ist als normal. Die beiden Insassen fielen ins Wasser und nur einer der Wassersportler konnte sich selbst retten. Der zweite Gekenterte wurde in Höhe der Brückenstraße von der Feuerwehr an Land gezogen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Von Andreas Tappert