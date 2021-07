Leipzig

Am Sonntagabend wurde während einer Personenkontrolle an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs ein Bundespolizist tätlich angegriffen. Beamte wollten die Personalien einer 15-köpfigen Gruppe feststellen, in der es zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die Gruppe hatte bereits in den Nachmittagsstunden einen Platzverweis für den Bereich an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs erhalten, weil sie die Zufahrt zum Parkhaus blockiert und dort mehrfach Passanten belästigt hatte.

Wie die Bundespolizei mitteilte, ist ein 43-jähriger Leipziger bei der Kontrolle gegenüber den Beamten sofort aggressiv geworden. Er habe versuchte, die Polizisten wegzustoßen, sie mit der Faust zu schlagen und zu beißen, heißt es in einer Mitteilung. Dies sei ihm allerdings nicht gelungen. Auch nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden, habe er weiter versucht ,die Beamten zu attackieren und sich gegen die Festnahme zu wehren, indem er sich ständig zu Boden fallen ließ. Die Bundespolizei Leipzig leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Von Andreas Tappert