Leipziger Polizei sucht nach vermisstem Mann aus der Südvorstadt

Leipzig

Wer hat Torsten Rainer W. gesehen? Wie die Polizeidirektion in Leipzig am Dienstagabend mitteilte, verließ der Gesuchte am 26. Dezember gegen 11 Uhr unbemerkt seine Wohnung in der Südvorstadt. Seitdem ist er telefonisch nicht mehr zu erreichen und sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

„Die bisher durchgeführten Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben erfolglos“, erklärte Behördensprecherin Mariele Koeckeritz. Die Polizei wendet sich deshalb bei der Suche nach dem Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

– scheinbares Alter: 48 bis 50 Jahre, 1,89 Meter groß

– er hat eine sportliche Statur und breite Schultern

– dunkelblonde kurze Haare mit grauen Spitzen

– blau-graue Augen, markante Nase und Drei-Tage-Bart

– er trug beim Verschwinden eine schwarze Softshelljacke der Marke „Mammut“, schwarze Trekkingschuhe und eine schwarze Wollmütze

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Telefon 034196646666, zu melden.

Von LVZ