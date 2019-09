Leipzig

Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Männer in eine Spielothek in Leipzig-Leutzsch eingebrochen. Laut Angaben der Polizei stemmten die beiden 20 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen zunächst eine zugemauerte Eingangstür an einer Spielhalle in der Georg-Schwarz-Straße auf. Daraufhin knackten sie zwei Spielautomaten sowie einen Wechselgeldautomaten.

Die jungen Männer wurden später in Tatortnähe aufgegriffen – das Diebesgut führten sie noch mit sich. Die Polizei nahm das Diebesduo fest, die Beweismittel wurden sichergestellt. Gegen die Männer wird nun wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

Von hgw