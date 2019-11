Leipzig

In der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein 40-Jähriger von einem anderen Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Montag gegen 17.45 Uhr in einer Pizzeria ereignet, sagte ein Sprecher des Polizeilagezentrums zu LVZ.de. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Der 34 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Zum Motiv der Tat machte die Polizei am Abend keine weiteren Angaben.

von CN