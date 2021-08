Mit zwei Bäumen kollidiert – Mann bei Unfall im Leipziger Südwesten schwer verletzt

Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend der Fahrer eines Transporters in Hartmannsdorf-Knautnaundorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der 52-jährige Mann gegen 18 Uhr auf der Rippachtalstraße stadtauswärts unterwegs gewesen, als er kurz nach der Rehbacher Straße – wahrscheinlich aufgrund gesundheitlicher Probleme – nach rechts von der Straße abkam. Er kollidierte mit mehreren Leitpfosten und Verkehrsschildern sowie zwei Bäumen. Der Gesamtsachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Von LVZ