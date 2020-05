Leipzig

Die Leipziger Polizei warnt vor Anrufen potentieller Krimineller im Zuge des möglichen Bombenfundes nahe dem Hauptbahnhof. „Sie rufen bei Anwohnern an und fordern diese zum Verlassen der Wohnung auf“, twitterte die Behörde am Donnerstag mit dem Verweis, dass aktuell noch keine Evakuierungsmaßnahmen stattfänden. Wer einen solchen Anruf erhält, solle sich umgehend bei der Polizei melden.

Am Dienstagnachmittag waren östlich des Hauptbahnhofs bei Bauarbeiten zwei Gegenstände in vier Metern Tiefe gefunden worden, bei denen es sich möglicherweise um Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Am Freitag soll geprüft werden, ob es tatsächlich Sprengkörper sind. Sollte sich der Verdacht bestätigten, müsste voraussichtlich ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer evakuiert werden. Mehr als 18.000 Leipziger wären davon betroffen.

Von CN