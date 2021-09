Leipzig

Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Christoph Neumann befindet sich nach seiner Verletzung vom Dienstag nach eigenen Worten auf dem Weg der Besserung. Wie berichtet, soll ein Radfahrer mit hohem Tempo vorsätzlich auf den Stand in Gohlis zugefahren sein. Er habe in der Vorbeifahrt eine Stange greifen und den Stand an der Breitenfelder Straße/Ecke Möckernsche Straße umreißen wollen, hatte Neumann (56) erklärt, der dabei verletzt wurde.

Dieser AfD-Wahlstand, hier ein Blick aus der Vorwoche in Heiterblick, wurde am Dienstag in Gohlis angegriffen. Im Bild: der Bundestagsabgeordnete Christoph Neumann (Mitte) und Stadtrat Marius Beyer. Quelle: privat

Zunächst war vom Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung die Rede. Eine Diagnose liege aber noch nicht vor, sagte Neumann am Freitag auf Anfrage. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, habe aber immer noch Rückenschmerzen und Gefühlsprobleme in der linken Hand. „Ich will am Montag wieder meine Arbeit aufnehmen“, so der Politiker. Das Landeskriminalamt Sachsen (LKS), das am Mittwoch eine politisch motivierte Tat nicht ausschließen wollte, konnte noch keinen neuen Stand mitteilen. Die Ermittlungen zum Fall laufen, teilte die Behörde mit.

Von bm