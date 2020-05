Leipzig

Fahrstunde mit Konsequenzen: Die Polizei hat in Leipzig einen Fahrschullehrer und seinen Schüler kontrolliert, die sich mehrerer Vergehen schuldig gemacht hatten. Die beiden waren am Donnerstagnachmittag auf der Ratzelstraße in Grünau unterwegs, als sie den Beamten auffielen. Erstes Vergehen: Weder der 79 Jahre alte Lehrer noch der 19 Jahre alte Schüler hatten ihren Sicherheitsgurt angelegt. Zweites Vergehen: Der Lehrer trug keinen Mundschutz. Drittes Vergehen: In Sachsen sind praktische Fahrstunden in einem Pkw derzeit nicht erlaubt.

Das Auto stammte zwar aus Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt, wo dies gestattet ist. Doch auch dort sei vorgegeben, dass alle Insassen einen Mundschutz tragen müssten, teilte die Polizei mit. Gegen den 79-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

