Ohne Ticket unterwegs und mit Haftbefehl gesucht – Zugriff am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Für einen 29-jährigen Türken endete am Montagmorgen seine Zugfahrt in die Messestadt in der Leipziger Justizvollzugsanstalt. Er war ohne Ticket von Berlin nach Leipzig unterwegs und wurde bei der Kontrolle erwischt. Beamte der Bundespolizei Leipzig überprüften nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof die Personalien des 29-Jährigen. Anschließend nahmen sie ihn fest.

Der Grund für die Festnahme: Er wurde von der Staatsanwaltschaft Berlin mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Bedrohung mit einer Geldstrafe von knapp 2000 Euro gesucht. Da er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in die JVA Leipzig gebracht. Dort verbüßt er die nächsten 132 Tage seine Freiheitsstrafe. Die Bundespolizei hat zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen gegen den 29-Jährigen eingeleitet.

Von lvz