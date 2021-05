Polizei Leipzig leitet Ermittlungsverfahren nach Angriff auf Indonesier in Jesewitz ein

Jesewitz/Leipzig

Didi A. fühlt sich selbst „gut angekommen“ in Sachsen. Er arbeitet als Gärtner bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in der nordsächsischen Gemeinde Jesewitz. „Aber es gibt welche, die können mich nicht leiden“, erzählt der 42-Jährige. Im Herbst 2000 kam A. nach Deutschland – aus Indonesien.

Freitagabend hätten sich Nachbarn von ihm und einige unbekannte Personen an einem Lagerfeuer in einem Garten getroffen. Von fünf Personen redet Didi A. – drei Männer und zwei Frauen. Er sei am Abend dazu gekommen. Es wurde Alkohol getrunken. „Dann wurde ich von einer Frau beschimpft. Später schlug jemand zu und ich fiel zu Boden.“ Er selbst sei angetrunken gewesen, könne sich nicht mehr an alle Details erinnern. „Ich bin dann irgendwann in meine Wohnung gegangen. Andere Nachbarn haben gesehen, was passiert ist – gemacht hat niemand etwas“, berichtet der Nordsachse.

Polizei Leipzig reagiert auf Twitter-Nachricht

Die Nachricht über die Schlägerei verbreitete sich am Samstag auf Twitter. Bei der Polizeidirektion Leipzig war der Fall bis dato nicht aktenkundig. „Ich habe noch keine Anzeige gestellt, weil ich länger in der Uniklinik Leipzig behandelt werden musste“, so A. gegenüber LVZ.de. Die Polizei habe den Tweet zum Anlass genommen, „Ermittlungen von Amts wegen einzuleiten“, wie die Behörde informierte.

Zum Hintergrund des Angriffs auf den 42-Jährigen ist wenig konkret. Von einem rassistischen Angriff war auf Twitter die Rede. A: „Die, die mich geschlagen haben, können Ausländer nicht leiden. Immer wieder haben die zu mir gesagt, ich soll abhauen. Ich bin dadurch schon traumatisiert.“ Am Sonnabend mussten seine Verletzungen im Uniklinikum Leipzig behandelt, wo Didi A. „sicherheitshalber auch die Nacht verbringen“ will.

Von Thomas Lieb