Leipzig

Polizisten sind am Donnerstag Freund und Helfer einer außergewöhnlichen Spezies geworden. Eine kleine Fledermaus hatte sich am helllichten Tage in der Nähe des Hauptbahnhofes niedergelassen. Sie war geschwächt und völlig dehydriert, beschreibt Sprecher Jens Damrau von der Bundespolizei die Situation. Ein Bahnmitarbeiter hatte das Tier in seinem schlechten Zustand entdeckt und die Polizei informiert.

Die Beamten legten die Fledermaus in einen Karton, stellten ein Wasserschälchen dazu und deckten den behelfsmäßigen Unterschlupf mit einem Handtuch ab. Als das Veterinäramt eintraf, sei ihr Zustand schon wieder besser gewesen, so die Polizei.

Fledermäuse und Flughunde haben deutsche Städte inzwischen zu ihren Lebensräumen gemacht, trotzdem geraten sie auch in der Leipziger Innenstadt immer wieder in Not.

Von afs