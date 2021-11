Polizei findet toten Säugling in Wurzener Wohnung – mutmaßliche Eltern in Untersuchungshaft

Wurzen

In Wurzen (Landkreis Leipzig) ist vergangene Woche bei einem Polizeieinsatz ein totes Baby in einer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig jetzt mitteilte, sitzen zwei Beschuldigte – die mutmaßlichen Eltern des Kindes – seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsbehörden suchen nach Zeugen, um die Hintergründe der Tragödie aufzuklären.

Obduktion ergibt Hinweise auf ein Tötungsdelikt

Wie Sandra Freitag von der Staatsanwaltschaft Leipzigmitteilte, sind Beamte der Kriminalpolizei Leipzig am 10. November, gegen 15.30 zu einem Polizeieinsatz im Bereich Wurzen gerufen worden. Dort war in einer Wohnung ein toter Säugling aufgefunden worden. Vor Ort kamen sowohl die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Leipzig als auch die Rechtsmedizin der Universitätsklinik Leipzig zum Einsatz. Die Obduktion ergab, dass der aufgefundene Säugling lebensfähig geboren und zu einem noch nicht genau feststellbaren Zeitpunkt nach der Geburt Opfer eines Tötungsdelikts geworden war.

Mutmaßliche Eltern sitzen in Untersuchungshaft

Im Zuge der Ermittlungen wurden ein Mann (23, ungarisch) und eine Frau (32, ungarisch) als die mutmaßlichen Eltern des getöteten Säuglings unter dem dringenden Tatverdacht vorläufig festgenommen, ihren neugeborenen Sohn zu einem noch nicht genau feststellbaren Zeitpunkt nach der Geburt getötet zu haben. Durch den Ermittlungsrichter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft daraufhin gegen die beiden Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Totschlags jeweils Haftbefehl erlassen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

Eine DNA-Untersuchung ergab, dass die Beschuldigten tatsächlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Eltern des getöteten Kindes sind. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, zu dem Tathergang und zu der Tatzeit sowie zu den Tatumständen dauern an.Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Wahrnehmungen gemacht haben, die der Aufklärung dienen.Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei Leipzig, Tel. 0341/966 46666, Mail: mordkommission.pd-l@polizei.sachsen.de wenden.

Von thl