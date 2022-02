Polizei kontrolliert verstärkt den Leipziger Radverkehr

Leipzig

Wenn die Polizei in dieser Woche den Fahrradverkehr in Leipzig verstärkt unter die Lupe nimmt, wird sie Zeuge eines schwelenden Konflikts: Rad- und Autofahrer – das ist eine Konstellation, die in Leipzig schon mal die Gemüter erhitzt. Und nicht frei von Gefahren ist: Fünf Menschen haben allein im Jahr 2020 ihr Leben auf Leipzigs Straßen verloren, als sie mit dem Rad unterwegs waren.

Fahrradfahren soll in Leipzig also sicherer werden – das ist das Ziel der laufenden Verkehrssicherheitskampagne, an der sich Polizei, Stadt und Verkehrsbetriebe beteiligen. Obwohl in dieser Woche der Radverkehr im Fokus steht, haben am Dienstag Polizeibeamte unter der Ägide vom Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, Michael Fengler, sowohl Fahrrad- als auch Autofahrer beobachtet, angehalten und ermahnt.

Michael Fengler, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig Quelle: André Kempner

Verstöße werden geahndet

„Im Mittelpunkt stehen alle Risiken rund ums Radfahren“, sagt Fengler, der die Inspektion erst seit Dezember leitet. In dieser Woche stehe die Präventionsarbeit zwar im Vordergrund, wie er betont, das heiße aber nicht, dass die Polizei mehr durchgehen lasse. „Qualifizierte Verstöße werden geahndet“, stellt er im Gespräch mit der LVZ klar. Auch die Autofahrer geraten dabei in den Fokus: Denn die begingen Verstöße gleichermaßen, so Fengler, etwa weil sie den Mindestabstand unterschreiten.

Die Jahnallee und das Gebiet rund um den Waldplatz bezeichnet der Inspektionsleiter als Schwerpunkt – ein Grund, warum die Polizei diesen Standort für ihre Kontrollen gewählt hat. Fengler untermauert das mit Zahlen: Denen zufolge haben am Montag knapp 2400 Fahrradfahrer die Jahnallee passiert, nachvollziehen lässt sich das mit installierten Verkehrszählungseinrichtungen. Das Ende der Fahnenstange ist das aber noch nicht. Die Karl-Liebknecht-Straße passierten an dem Tag demnach 4516 Radfahrerinnen- und Fahrer. Und die scheinen auch mitzubekommen, dass die Polizei Präsenz zeigt. „Im Rahmen der Kontrollen hat das ordnungsgemäße Verhalten zugenommen“, resümiert Fengler.

Rotlichtverstöße das häufigste Vergehen

Auch weil der städtische Radverkehr in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat, kam es immer wieder zu Unfällen. Laut Inspektor Fengler waren es im Jahr 2020 etwa 12.000 auf dem Stadtgebiet in Summe – Daten aus dem vergangenen Jahr liegen noch nicht vor. In 1217 Fällen waren dabei Radfahrer beteiligt, über 900 von ihnen wurden verletzt.

Ein Polizist kontrolliert einen Fahrradfahrer am Waldplatz. Quelle: André Kempner

Um brenzlige Situationen im Verkehrsgeschehen zu vermeiden, benötigen die Beamten ein gutes Gespür – und viel Erfahrung, wie ein Polizist vor Ort berichtet. „Rotlichtverstöße sind in Leipzig die häufigsten Vergehen“, sagt er, etwa weil Fahrradfahrer zu früh losfahren. Auch die Fußwege hätten er und sein Kollege im Blick, häufig würden Menschen unzulässigerweise auf ihnen fahren.

Dabei sind es auch Fußgänger, die auffallen. Im Gespräch weist Fengler seine Kollegen auf ein Schulkind hin, dass bei rot die Ampel überquert hat. „Ich bin losgegangen, als die Ampel noch grün war“, wehrt sich dieser. Und er behält zumindest teilweise recht: Die Beamten lassen ihn gehen, weil sie ihn zu spät bemerkt haben. Die Augen können schließlich nicht überall sein.

